Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: le previsioni del mese

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni del mese di gennaio 2020

Che cosa prevedono le stelle per il gennaio 2020? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Ariete

Un mese di gennaio che rischia di far sentire un po’ bloccati gli Ariete. In realtà quello che vi preme è valutare bene le situazioni, riflettere prima di agire al punto di rischiare di perder del tempo. Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Toro

Si inizia in maniera molto propositiva l’anno, con un mese di gennaio segnato da Venere artefice di ottimi rapporti interpersonali. Appena puoi cerca di riposare e di occuparti delle persone a te care. Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Gemelli

Questo gennaio sarà segnato da Urano in Toro, che fa confusione con le emozioni mettendovi in subbuglio. Non riuscirete sempre a capire dove state andando, e l’impegno dovrà essere massimale per tenere la barra dritta. Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Cancro

Ci sono molti soggetti astrali che vi proteggono, in particolare avete sicurezza con le spalle coperte da Saturno. Volete punti stabili, in questo mese riuscirete a togliervi di dosso delle situazioni inutili. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Leone

Questo primo mese dell’anno chiama a raccolta tutti i Leone, serve maggiore impegno per portare avanti le proprie idee e progetti. Vuoi affermarti chiaramente e cerchi di realizzare qualcosa a lungo termine. Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Vergine

Mercurio in questo mese suggerisce di voltare pagina e aprirsi ad un cambiamento profondo. Anche se le perplessità rimangono, non devi farti bloccare dalle opinioni altrui. Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Bilancia

Il quadro celeste di questo mese è sicuramente positivo, con serenità potrai curarti i rapporti di amicizia e familiari. Grazie a Nettuno godrai di una facilità estrema nelle comunicazioni. Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Scorpione

Grande intensità ed energia in questo mese: sarai un fiume in piena e non conoscerai mezze misure. Con l’apporto di Nettuno aumenta il tuo fascino magnetico, ma la magia va scemando verso la fine di gennaio. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Sagittario

Sarà un mese dinamico grazie a Marte, che ti infonderà fiducia e coraggio. Venere invece ci mette del suo per portare serenità e armonia. Mentre Giove porta stimoli, Saturno invita a fissare punti fermi nel vostro quotidiano. Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Capricorno

Un mese fatto di grandi relazioni grazie a Mercurio, il pianeta della comunicazione. C’è volontà di rinnovamento ispirata da Giove, Sole e Plutone, e gli stimoli non mancheranno così come un atteggiamento più sensibile dovuto a Nettuno. Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Acquario Sarà un mese di riflessioni e questioni da risolvere. Nei prossimi trenta giorni la situazione è ideale per pianificare dei nuovi propositi: Urano in Toro influenza la sfera privata e famigliare, sul lavoro invece non aver fretta, fai le cose per bene.

Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020: Pesci

L’anno è positivo e da questo mese, in tutti i settori, inizierà ad essere evidente. Grande spazio per i creativi e i dinamici, sentirete di poter colloquiare con chiunque. In tre sono gli angeli custodi: Mercurio, Venere e Nettuno.

Questo è l'approfondimento dell'oroscopo di Paolo Fox di gennaio 2020.

