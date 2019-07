Oroscopo Paolo Fox: la classifica dei segni per la settimana 29 luglio – 4 agosto

Inizia una nuova settimana ed anche questo lunedì tornano le previsioni di Paolo Fox per i prossimi sette giorni. Ecco cosa hanno in serbo per noi le stelle in questa settimana, secondo Paolo Fox, rispetto al suo oroscopo della scorsa settimana.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Giorni favorevoli per innamorarsi. Le vacanze sono l’occasione giusta per allargare il giro mentre nella seconda parte della settimana un incontro potrà rivelarsi veramente emozionante. Finito il tempo degli ostacoli, ora è il momento di reagire. Sul lavoro possono arrivare risposte e buone proposte e anche qualcosa di nuovo e intrigante. I primi giorni di agosto sono intensi per quanto riguarda la fortuna, validi per chi vuole mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Toro

Dubbi in amore e per chi vive una relazione è bene evitare discussioni legate al quotidiano. Attenzione ai primi giorni di agosto, che potrebbero portare complicazioni insostenibili. A fine settimana le giornate migliori. Sul lavoro meglio prendersi una pausa, i nati sotto il segno del Toro potrebbero essere un po’ scarichi questa settimana. Attenzione a mercoledì e giovedì per quanto riguarda la fortuna: niente rischi. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Gemelli

Serenità per i single in vacanza, mentre chi ha discusso – soprattutto per soldi o lavoro – dovrà lasciare spazio all’amore. Bella complicità con Leone e Ariete. Troppe spese in questo ultimo periodo e c’è bisogno di far quadrare i conti ma i primi giorni di agosto sono interessanti per quanto riguarda la fortuna. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Cancro

Agitazione in arrivo fra martedì e mercoledì. Attenzione a chi pensa di essere sempre sfortunato: forse si è scelta la persona sbagliata o troppo complicata. Sul lavoro è un periodo di grande stress ma i problemi si superano e le scelte di queste settimana possono essere decisive. Grande motivazione nel fine settimana. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Leone

Venere nel segno dà una mano in amore. Ottimo periodo per sposarsi, convivere, riconfermare una relazione o persino recuperare una separazione e, perché no, fare un figlio. Sul lavoro sarà una stagione di grandi ritorni ma si sconsiglia di sperperare quattrini. Settimana interessante per quanto riguarda la fortuna, con una forte congiunzione di pianeti nel segno che avverrà tra mercoledì e giovedì.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

L’occasione giusta per ripensare all’amore. In particolare il fine settimana può portare qualche vantaggio in più. Una telefonata (fatta o ricevuta) scalderà il cuore dei nati del segno. Sul lavoro ha preso il via una fase interessante, che avrà un picco massimo alla fine dell’anno, con molte aspirazioni soddisfatte, ma per il momento è bene concentrarsi sui prossimi mesi. Bene la fortuna, soprattutto tra sabato e domenica. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Bilancia

Possibile il riaccendersi di una grande emozione e un atteggiamento più aperto consentirà di superare i problemi nati di recente. Sul lavoro ancora qualche riguarda, ma è bene guardare oltre perché non mancheranno occasioni e riconferme. Giornate interessanti nel fine settimana e domenica porterà qualcosa di più. Oroscopo Paolo Fox 29 della settimana: Scorpione

Evitate polemiche in amore. Chi è reduce da una separazione non vuole saperne di nuovi amori. Traguardi lavorativi in vista, anche se forse in principio bisognerà accettare incarichi non del tutto soddisfacenti. Occhio ai soldi, soprattutto, e attenzione a non lasciarsi andare a qualche affare troppo sbrigativo e poco redditizio.

Paolo Fox, settimanale per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Sagittario

Giove, Marte e Venere sono benevoli ed è particolarmente interessante, tanto che i nati del segno potranno essere interessati da più persone contemporaneamente. Chi vuole iniziare una storia conoscerà una persona speciale e chi convive da tempo sente l’esigenza di legalizzare l’unione. Giornate interessanti nel weekend per il lavoro, ma in generale questo periodo permette di fare grandi progetti e nuovi programmi. Mercoledì e giovedì giornate fruttuose. Stelle interessanti anche per chi deve superare un problema fisico.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Capricorno

Agosto sarà diverso da Luglio: il mese può portare qualcosa di buono ed emozionante. Le giornate migliori sono quelle del fine settimana. È il momento di capire bene che cosa si vuole e magari provare a cancellare qualche brutta emozione. Sul lavoro ci sono tanti progetti in ballo ma uno in autunno potrebbe avere successo. Alcune situazioni ormai si sono risolte ma è bene guardare comunque avanti. Per quanto riguarda la fortuna, agosto porterà qualcosa di buono.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Acquario