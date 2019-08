Oroscopo Paolo Fox: la settimana dal 5 all’11 agosto 2019, segno per segno

Inizia una nuova settimana ed anche questo lunedì tornano le previsioni di Paolo Fox per i prossimi sette giorni. Ecco cosa hanno in serbo per noi le stelle in questa settimana, secondo Paolo Fox, rispetto al suo oroscopo della scorsa settimana.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Arriva finalmente la svolta per quanto riguarda l’amore. Uniche giornate difficili quelle a inizio settimana. Per chi si sta guardando intorno, una sorpresa arriverà nel fine settimana. Grandi intuizioni sul lavoro grazie a Venere positiva.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Toro

Momento di incomprensioni in amore. Arrivano giornate in cui la Luna è in opposizione: è importante essere tolleranti se si tiene a un rapporto. Sul lavoro bisogna cercare di combattere le paure in merito ai nuovi progetti, perché i risultati possono essere buoni . Tra le giornate migliori spicca domenica. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Gemelli

Grande oroscopo per l’amore. Anche se c’è stata una rottura si può recuperare ma attenzione a venerdì e sabato se si tratta di rapporti più ossidati dal tempo. I single devono liberare la mente se vogliono abbracciare nuove relazioni. Sul lavoro settimana prolifica; lunedì e martedì la situazione astrologica mostra un netto recupero per i colpi di fortuna. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Cancro

Non sottovalutate le questioni amorose. Il carattere emotivo può generare elettricità soprattutto lunedì. A lavoro si fatica per ottenere il successo meritato. Mercoledì buone novità. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Leone

Vi state per ribellare a ciò che non piace più. Una nuova amicizia può diventare qualcosa di più. Nel lavoro tutto tornerà a proprio favore. Fortuna da sfruttare nelle giornate intorno a venerdì.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Venerdì e sabato dovrete affrontare una discussione in amore. Un amicizia può diventare amore ma attenzione se non si è convinti di ciò che si prova. Sul lavoro possono arrivare belle conferme mercoledì; domenica può arrivare qualche buon consiglio e qualche piccola emozione in più. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Bilancia

I sentimenti possono tornare positivi: lunedì e martedì fatevi avanti grazie alla Luna favorevole. Sul lavoro bisogna agire con attenzione se ci sono questioni di soldi in sospeso. Oroscopo Paolo Fox 29 della settimana: Scorpione

Serve sincerità per non creare strano tormenti interiori. Mercoledì e giovedì sono le giornate migliori della settimana. Sul lavoro mancano stimoli: potrebbero esserci meno guadagni. Due piccole tensioni in settimana, occhio alle giornate centrali.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, settimanale per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Sagittario

Il transito di Venere favorisce i nuovi amori. Fine settimana intrigante, l’erotismo è rafforzato. Soluzioni in arrivo per chi ha chiuso una situazione lavorativa; il consiglio è di non spendere più del lecito. Venerdì e sabato le giornate migliori.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Capricorno

Sarete aiutati a far pace in amore: Venere non è più negativo e si è portati ad amare. Occhio ai rapporti con Cancro e Ariete. Per i single amori possibili in arrivo, la giornata migliore è quella di domenica: la Luna nel segno va sfruttata al meglio. Sul lavoro è tempo di progetti per l’autunno.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Acquario