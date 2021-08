Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 agosto 2021: le previsioni del giorno

Buona domenica, viste le ultime previsioni ci occupiamo dei pronostici di Paolo Fox di oggi, 1 agosto 2021.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra analisi libera dall'app Astri.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto: Ariete

Rimani incastrato in un dettaglio tecnico, ma questo potrebbe non essere un male perché districare il nodo ora risparmia guai a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto: Leone

Alcune ricompense non possono essere pesate sul palmo della tua mano. Potresti non ricevere mai nulla per i tuoi recenti travagli se non la consapevolezza di aver fatto la cosa giusta.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto: Vergine

Metti in ordine i piani di emergenza. Spero che non ne avrai bisogno, ma li vorrai a portata di mano per ogni evenienza.