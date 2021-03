Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 marzo 2021: le previsioni del giorno

Sei incoraggiato a presentare nuovamente domanda per una posizione. Solo perché le cose non sono andate bene prima non significa che la storia si ripeterà.

Oroscopo Paolo Fox 1 marzo: Gemelli

Minacciare di staccare la spina a un’impresa potrebbe essere l’unico modo per attirare l’attenzione della gente. Devono sapere che sei serio.

Oroscopo Paolo Fox, 1 marzo: Cancro

Non impegnarti in nulla, non importa quanto sia sensibile il tempo. Sarai su un terreno più solido domani.

Aggiornamento ore 6.00