Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 aprile 2020: i pronostici del giorno

Oggi è venerdì, una giornata importante per chi è cattolico (il venerdì santo) ma in generale l’anteprima del weekend lungo di Pasqua. Sarà sicuramente diverso, per l’isolamento, ma le stelle possono riservare sorpresa. Scopriamolo con le previsioni di Paolo Fox per oggi, 10 aprile 2020.

Paolo Fox, oroscopo 10 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Ariete

Conoscerai gli effetti negativi della Luna. In questi giorni sei arrabbiato perché hai perso preziose opportunità, ma avrai presto una possibilità. Preparati per una settimana speciale d’amore. Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Toro Devi stare attento nelle prossime ore, perché la Luna sarà in opposizione. Si sottolinea la possibilità di incontrare persone non positive. Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Gemelli

Questo periodo servirà a rilanciare il valore delle relazioni romantiche. Anche se sei già una persona vulnerabile, dovrai trasmettere amore al tuo partner e alla tua famiglia in modo tangibile. Oroscopo Paolo Fox, 10 aprile: Cancro Sei alle porte della grande rivoluzione. Puoi avere idee molto perspicaci, non dovresti essere distratto. Probabilmente vorrai violare tutti i tuoi obblighi. Rallegrati, perché presto Saturno non si scontrerà più e ti libererai degli aspetti negativi degli ultimi due anni.

Paolo Fox, oroscopo 10 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Leone



Adesso hai tanta rabbia, specialmente per le limitazioni. Ti piacerebbe fare come hai detto, ma troverai un modo per non arrabbiarti. Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Vergine

Puoi fidarti delle benedizioni di questo buon mese. Se sei solo, puoi unirti ai social media: una semplice amicizia virtuale può trasformarsi in qualcosa di bello a giugno. Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Bilancia

Devi stare attento all’economia: specialmente oggi e sabato. Sei molto a rischio a causa delle tue spese. Tuttavia, sei preoccupato per il tuo lavoro, soprattutto se sei un libero professionista. Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Scorpione

Il cielo ispira azione e buon senso, ma dovrai sapere come gestirlo bene. La tua connessione sociale ti darà grandi soddisfazioni. Preparati per i successi più veloci!

Paolo Fox, oroscopo 10 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Sagittario

Avrai un weekend molto difficile per amore. Molti sagittari hanno avuto conversazioni interessanti con i loro coniugi. Puoi usare questo giorno per dimostrare la tua relazione d’amore. Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Capricorno

I giorni in cui viviamo sono stressanti. Ma invece di vivere la giornata, hai imparato a pianificare obiettivi a lungo termine. Ciò significa che dovrai affrontare più problemi di altri. Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Acquario Puoi pensare alla tua stessa esistenza e chiederti se sei veramente soddisfatto. È molto importante vivere in pace, e forse non da ora. Molte regole e molte pratiche che spingono a ribellarti! Oroscopo Paolo Fox 10 aprile 2020: Pesci

Dovresti provare a gestire meglio le tue emozioni. Entro una settimana, la tua situazione amorosa è migliorata, ma puoi ancora incontrare il tuo partner in lontananza.

Aggiornamento ore 8.00