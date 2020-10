Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 ottobre 2020: le previsioni del giorno

Pensavi di dover suonare il tuo clacson, ma il cielo mostra un potenziale cliente o l’interesse amoroso verrà a corteggiarti. Siediti e divertiti!

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Gemelli

La vita potrebbe essere migliore da qualche altra parte, ma qualunque cosa non ti occupi di qui ti seguirà lì. Risolvi le questioni prima di decidere qualsiasi cosa.

Oroscopo Paolo Fox, 11 ottobre: Cancro

Non essere scostante perché darai l’impressione che non ti interessi quando in realtà lo fai. Non è un crimine.

