Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 ottobre 2021: le previsioni del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Ariete

C’è stato abbastanza faziosità. È tempo di costruire ponti, non muri. Dimostra che sei a bordo essendo il primo ad allungare la mano in amicizia. Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Toro

Non devi scusarti per una battuta d’arresto. Dopo tutto, questa è la vita. Sostieni ciò che pensi sia giusto e le persone rimarranno dalla tua parte.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Gemelli

Otterrai presto il risultato sperato dopo settimane trascorse in un labirinto burocratico. Ma non è stata una completa fuga di cervelli. La prossima volta saprai come navigare in modo più efficiente.

Oroscopo Paolo Fox, 11 ottobre: Cancro

Altri si chiedono perché non sei più turbato. La verità è che sei sollevato di essere libero da un obbligo. Ciò che a loro sembrava invidiabile era ingrato per te.

