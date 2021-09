Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 settembre 2021: le previsioni del giorno

Buon sabato, dopo le ultime previsioni ci dedichiamo ai pronostici di Paolo Fox di oggi, 11 settembre 2021.

Di seguito le previsioni di Paolo Fox con la nostra sintesi libera dall’app Astri. Leggete inoltre i pronostici del mese e della settimana.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre: Ariete

Hai dato per scontato che a un certo qualcuno non importasse in un modo o nell’altro ed è per questo che sei andato avanti e hai fatto ciò che ti piaceva. Oggi scopri il contrario. Cammina dolcemente. Oroscopo Paolo Fox 11 settembre: Toro

Le cose possono essere in stallo sul fronte professionale, ma non è affatto male. Questo ti dà il tempo in abbondanza per perseguire un piacevole diversivo.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre: Gemelli

Per te una certa impresa non ha futuro. Tuttavia altri ancora ci credono. Potrebbe valere la pena ridurre il tuo scetticismo convinto a un cauto ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox, 11 settembre: Cancro

Non scartare nessuna idea, soprattutto quelle assurde. Ciò che ora sembra cotto a metà potrebbe emergere in piena regola entro la fine dell’anno.

