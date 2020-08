Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 agosto 2020: i pronostici della giornata

Il buongiorno si vede dal mattino, e anche i pronostici astrologici. E allora dopo le ultime previsioni dedichiamoci ai pronostici di Paolo Fox di oggi, 13 agosto 2020.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. Non tralasciate infine i pronostici del mese e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 13 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Ariete

La combinazione delle forze non è così passiva. Sei troppo straordinario per perderti in mezzo alla folla e potresti usare il supporto e le risorse che altri portano. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Toro È ironico concludere dove hai iniziato dopo tutto quello che hai passato. Considerando come sarebbero potute andare le cose, considerati fortunato. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Gemelli Accetta che le cose non andranno bene come previsto. Ma questo potrebbe essere buono. Più a lungo ti sfugge un premio, più inventivo diventi. Oroscopo Paolo Fox, 13 agosto: Cancro Potresti continuare ad andare in cerchio o proporre di far tornare indietro una scadenza. Fai quest’ultimo passo. È meglio prevenire che curare. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 13 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Leone



Dichiarazioni aperte forniscono copertura del suolo per le persone in posizioni vulnerabili. Non premere per impegni a meno che tu non voglia sentire “no”. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Vergine

Non sarai in grado di spiegare come le cose all’improvviso si mettono a posto sul lavoro, ma sii contento che lo facciano. Grazie al cielo per i miracoli in extremis! Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Bilancia

Le persone non sono d’accordo sul fatto che un certo qualcuno debba andare. Questo significa che una rovina per la tua esistenza è qui per rimanere per ora. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Scorpione

Controlla se una cura affidabile funziona ancora. Potrebbe non essere più applicabile. Non preoccuparti. Il riaggiustamento velocizza le cose. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 13 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Sagittario

Non lasciare che le preoccupazioni sul denaro interferiscano con il modo in cui fai affari. Non puoi fare quello che sai fare meglio se tieni d’occhio il tutto.

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Capricorno



Le finanze sono come la marea. Ha alti e bassi. Tieni presente che l’una porta inevitabilmente all’altra e non verrai preso alla sprovvista. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto: Acquario Inseguimenti altruisti sono realizzati con questo cielo. Altri possono deridere la tua carità, ma sai cosa succede. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2020: Pesci Un effetto di tutto il recente avanti e indietro è che non hai più pazienza per le possibilità deboli. Ciò ti consente di agire con decisione. Avete visto le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, approfondite con le previsioni di Branko.

Aggiornamento ore 8.00