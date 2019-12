Oroscopo Paolo Fox oggi 13 Dicembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per oggi, 13 Dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere, accanto a quello di altri astrologi noti come Branko, un oroscopo positivo per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 12 dicembre 2019 sempre a cura dell’astrologo. Se invece vi interessano gli oroscopi dell’intera settimana, potete trovarli qui.

Paolo Fox, oroscopo 13 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Ariete Per Fox questo fine settimana vi porta a preoccuparvi per qualche allarme legato alla salute, ma anche dal punto di vista dell’impegno professionale non staccate del tutto. Occhio alle possibili nuove relazioni. Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Toro Secondo Paolo Fox è un weekend di grosse novità e impegni. Da una parte, come detto più volte in questa fase vi dovete impegnare per un progetto concreto e ormai imminente, dall’altra è una fase di grandi scelte dal punto di vista relazionale. Allontanarsi o distaccarsi? Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Gemelli Secondo Paolo Fox ’c’è ancora un pò di ruggine per una sorta di situazione di dubbi interiori molto intensa. Recuperate la calma, la serenità e cercate la soluzione più proficua. Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Cancro Per Fox si avvicina la fase in cui davvero sentite quanto sia cruciale prendere le decisioni più giuste e opportune. Se vi sentire demoralizzati, pensate che il 2020 non sarà un anno duro solo se vi impegnate affinché non sia così. Aggiornamento ore 6.00 Paolo Fox, oroscopo 13 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Leone Per Paolo Foxo siete all’alba di un giorno davvero importante. Certo, molta è la fatica anche perchè non potete contare troppo sugli altri. Ma le soddisfazioni saranno doppie.. Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Vergine Secondo Fox Dicembre porta per voi evoluzioni e cambiamenti quasi epocali. Le stelle vi guidano verso un rinnovamento dei vostri legami affettivi anche oggi. Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Bilancia Il vostro giorno Paolo Fox decidere cosa fare di un amore non può dipendere solo da quanto la persona vi piaccia sul piano fisico. Potreste commettere uno sbaglio determinante per l’avvenire. Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Scorpione Per voi Fox occorre andare incontro alla persona che dite di amare, così da poter ricamare qualcosa di bello anche alla luce di una imminente buona novità in arrivo. Dopodiché, altro che pessimismo: la settimana prossima arriva già una prima svolta. Dovete agire, non star fermi, e provate a mettere da parte l’eccesso di auto critica e di sfiducia. Aggiornamento ore 8.00 Paolo Fox, oroscopo 13 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Sagittario Per voi Paolo Fox è un giorno di grande attesa che in serata vi porta a un boom di eccitazione. E poi, che festa: anche sabato e domenica saranno giornate clou, in cui vi svagherete tantissimo. Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Capricorno La giornata secondo Paolo Fox eè un giorno in cui si pensa in prospettiva guardando molto oltre, perfino oltre le persone che vi stanno vicino: allontanate le polemiche, allentate le pressioni, e nel lavoro siate cauti. Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox c’è molta voglia di condividere amore e di esser ricambiati, non solo nella coppia. Ma c’è anche forse troppa gelosia… siate prudenti con le parole. Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre: Pesci Per Fox c’è una certa sensazione di disponibilità a nuovi sentimenti nell’aria, ma bisogna provare a cucinare qualcosa di corposo intorno a questa idea di fondo.

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

