Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 marzo 2021: le previsioni del giorno

Viene alla luce un dettaglio che se lo avessi saputo prima ti avrebbe portato a fare le cose in modo diverso. Ma non è così dopo il fatto come pensi. Archivialo perché lo utilizzerai in seguito.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Gemelli

Oggi vorrai lasciarti un po’ di spazio di manovra perché quella che è una scommessa infallibile al mattino sembra incerta per il pomeriggio (o viceversa).

Oroscopo Paolo Fox, 13 marzo: Cancro

Le fantasie su un ex che ti manca dopo che te ne sei andato si avverano quando senti che questa persona è nell’acqua calda. Sarai tentato di correre in soccorso, ma non farlo.

