Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2020: le previsioni del giorno

Eccoci di nuovo nel nostro spazio dedicato agli astri. Dopo le ultime previsioni concentriamoci sui pronostici di Paolo Fox di oggi, 13 novembre 2020.

Di seguito le previsioni di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. Sul sito trovate poi i pronostici del mese e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 13 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Ariete

Non ameresti nient’altro che realizzare i sogni degli altri, ma non dovrebbe venire a spese dei tuoi. C’è un modo per rendere tutti felici, quindi continua a cercare. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Toro È bello essere richiesti, ma non dire subito di sì. Continua a far circolare la notizia che sei disponibile perché potresti trovare altri acquirenti. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Gemelli È praticamente un dato di fatto che le persone interpretino male le tue azioni ora, quindi la soluzione migliore è non agire affatto. Saprai quando la strada sarà libera. Oroscopo Paolo Fox, 13 novembre: Cancro Riduci le aspettative. Sei sulla strada giusta, ma il viaggio richiederà più tempo del previsto. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 13 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Leone



Frena gli impulsi acuti. Aspetta il tuo turno e la fortuna ti sorriderà, e forse anche già martedì. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Vergine

Non contraddire un genitore o un suocero perché non è dell’umore giusto. Tieni a freno per ora e vedrai questa persona diventare più ricettiva entro la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Bilancia Questo è il giorno in cui strappare vecchi ricordi e fare ammenda. Anche se non ti senti particolarmente indulgente, è comunque il gesto che conta.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Scorpione

Dici di volere di più ma sembri sempre evitarlo all’ultimo minuto. Devi decidere se sei pronto per il passaggio successivo o meno. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 13 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Sagittario

Le cose cadono a pezzi per lasciare il posto al nuovo. Fidati del processo di crescita che è attualmente in corso, anche se ti senti come se fossi stato lì.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Capricorno

Uno sviluppo a sorpresa (o una notizia da molto lontano) promette di farti il regalo più bello di tutte le prossime festività natalizie. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Acquario Inizia subito a dedicare tempo ai parenti nel tuo frenetico programma. Il lavoro ha eclissato tutto l’anno scorso e non saranno così indulgenti se dovesse succedere di nuovo. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Pesci Ricevi un’offerta oggi, ma non insistere perché chi la fa potrebbe ripensarci molto in fretta. Queste le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, trovate inoltre le previsioni di Branko e quelle di Italia Sera.

Aggiornamento ore 8.00