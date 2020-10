Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 ottobre 2020: le previsioni del giorno

La tua determinazione a tornare in forma rimarrà incrollabile sul fronte della salute. Potresti sentirti un po ‘letargico nel dare una mano a casa. Potrebbe essere programmato un viaggio in un luogo in cui non sei mai stato prima.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre: Gemelli

Saranno pochi gli acquirenti della proprietà offerta da te. Il fronte interno si illuminerà quando abbandonerai i tuoi modi rigidi. È probabile che qualcuno faccia la domanda, quindi legare il nodo è una possibilità per gli aventi diritto.

Oroscopo Paolo Fox, 13 ottobre: Cancro

Una scadenza potrebbe avvicinarsi, ma tu manterrai il controllo delle cose. Chi è impegnato a fare acquisti può aspettarsi di ottenere buoni affari. Potresti essere motivato ad adottare uno stile di vita più attivo per rimanere in forma e in salute.

