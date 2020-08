Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 agosto 2020: i pronostici del giorno

Siate certi che le cose miglioreranno d’ora in poi. Ciò consente di recuperare il terreno perduto.

È importante essere politici in questi giorni, specialmente quando non sai chi è dentro e chi è fuori. Evita i pettegolezzi del momento.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto: Gemelli

Spingere le persone a mantenere le promesse fatte. Sei stato lì per loro in passato e ora è il momento per loro di restituire il favore.

Oroscopo Paolo Fox, 14 agosto: Cancro

Non scusarti per essere un pignolo. I colleghi non hanno fatto i compiti. La tua missione conoscitiva salva una situazione prima che diventi un fiasco.

Aggiornamento ore 6.00