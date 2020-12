Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 dicembre 2020: le previsioni del giorno

Hai un’idea di una nuova fonte di divertimento. Potrebbe non essere la cosa più convenzionale, ma rimarrai sorpreso da quanti altri apprezzeranno anche. Questi sforzi ti illuminano e ti mettono in contatto con una fiorente comunità.

La pressione dei pari non si ferma solo perché una persona è cresciuta. Certe cose sarà difficile dire di no perché il loro richiamo di massa è così forte. Il trucco sta nello scrivere il tuo copione prima che il mondo ne scriva uno per te.

Oroscopo Paolo Fox 14 dicembre: Gemelli

Finché scatti per la luna, puoi anche sparare per il sole. In ogni caso, le cose cambiano una volta che esci dall’atmosfera e quindi la gravità di una determinata situazione.

Oroscopo Paolo Fox, 14 dicembre: Cancro

L’acqua stessa non ha rivali con la tua capacità di seguire il flusso. Ma in un giorno come oggi, preferisci che gli eventi accadano secondo i tuoi tempi. In effetti, gli ordini di farlo come se fosse un direttore d’orchestra a impostare il tempo.

Aggiornamento ore 6.00