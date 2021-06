Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 giugno 2021: le previsioni del giorno

Invece di collezionare più nomi, sfrutta al meglio quelli che già possiedi. Non stai utilizzando i contatti quanto potresti.

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno: Gemelli

Aspettati almeno un radicale allontanamento dagli affari come di consueto nel prossimo mese. Forse anche due.

Oroscopo Paolo Fox, 14 giugno: Cancro

Il perdono non è così semplice come una volta. Non ne hai voglia, ma ci sono alcuni vantaggi nell’estendere il ramo d’ulivo in questo momento.