Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 luglio 2020: la giornata secondo le stelle

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Toro

La tua mancanza di forma fisica può diventare evidente nell’arena sportiva. Bisogna fare qualcosa sul fronte domestico che si sta agitando, quindi è meglio tirarsi su se si vuole evitare problemi.

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Gemelli

Le tue prestazioni si dimostreranno più soddisfacenti. Potresti ritrovarti ad essere attratto da qualcuno del campo opposto sul fronte romantico.

Oroscopo Paolo Fox, 14 luglio: Cancro

Otterrai le tue quote, quindi esci subito e non avere alcuna apprensione al riguardo. Quelli dei media avranno probabilmente il riconoscimento per il loro contributo. Adottare misure preventive per rimanere in buona salute.

Aggiornamento ore 6.00