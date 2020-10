Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 ottobre 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: Acquario

Potresti essere costretto a partecipare a una funzione nonostante la tua riluttanza. Questo è un buon momento per fare le tue prenotazioni per un evento o una vacanza che stavi aspettando.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: Pesci

Investire nel mercato immobiliare non può essere escluso per alcuni. Sarai facilmente in grado di contrastare qualcuno che si sente invidioso nei tuoi confronti. Il fronte romantico sembra molto eccitante poiché il partner potrebbe avere dei piani speciali per te!

