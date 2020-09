Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 settembre 2020: le previsioni del giorno

Ci sarà un cambiamento percettibile nell’atteggiamento di un membro della famiglia irascibile, con grande sollievo di tutti. È possibile guidare verso una destinazione fuori stazione per qualcosa di specifico o semplicemente per lasciarsi andare.

Oroscopo Paolo Fox 18 settembre: Vergine

È possibile il possesso di una proprietà prenotata in precedenza. All’inizio potrebbe non esserci alcun acquirente per le tue idee, ma la perseveranza pagherà. La vita amorosa promette di essere più appagante, mentre fai sforzi speciali per compiacere il partner.

Oroscopo Paolo Fox 18 settembre: Bilancia