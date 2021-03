Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 marzo 2021: le previsioni del giorno

Le possibilità di acquistare proprietà sembrano brillanti per alcuni. Riuscirai a far rivivere le vecchie connessioni con qualcuno influente sul fronte sociale.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo: Gemelli

La salute ha bisogno di cure. Potresti non essere in grado di trasformare un’opportunità a tuo vantaggio, ma la perseveranza pagherà.

Oroscopo Paolo Fox, 19 marzo: Cancro

Il fronte familiare diventerà una fonte di grande conforto. È indicato portare qualcuno in auto solo per un cambiamento. Questo è un buon giorno per occuparsi di questioni in sospeso relative alla proprietà.

Aggiornamento ore 6.00