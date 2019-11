Oroscopo Paolo Fox oggi 19 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Paolo Fox, oroscopo 19 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Ariete

Venere per Fox vi sarà amica. Forse ci saranno alcune grane figlie degli ultimi giorni, ma è il momento di svolta nel lavoro, malgrado Saturno opposto arriveranno notizie positive. Tenete duro. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Toro

E’ un duro martedì per voi. Secondo Paolo Fox. Oltre a una “questione che riguarda la casa, anche su una spesa in piu’” e l’idea è quella di temporeggiare ancora per qualche giorno. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Gemelli

Stando a Paolo Fox è un martedì favorevole con Giove che è positivo: in particolare per le coppie che vogliono mettere su famiglia. E per chi cerca l’amore, è un momento positivo. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Cancro

Secondo Paolo Fox questa fase di Novembre però vi mette, specie nella coppia di fronte a tutta una serie di maggiori responsabilità con cui fare i conti. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 19 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Leone

Secondo Paolo Fox c’è una possibile aria di svolta sul fronte della vita sentimentale. Ma bisogna dare anche un pò di attenzione al passato che, in questo fine Novembre, può portare anche a un nuovo progetto. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox, siete alla ricerca di nuovi stimoli. E nella coppia o negli altri ambiti, entro il 26, per Paolo Fox si attendono evoluzioni positive. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox riporta a galla qualche dubbio sul vostro rapporto sentimentale, non sempre la paura di chiusure o rotture però significa mettersi di traverso a nuove prospettive. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Scorpione

Il peso di grane nel rapporto e i problemi di lavoro vi rendono nervosi. Stanchi e soggetti ad attacchi, nella coppia rischiate di vivere due giorni di tensione per cui non esagerate nelle esternazioni. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 19 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox ci sono dei pit stop in ambito professionale ma non in amore. Paolo Fox dice che “Novembre e’ il mese degli incontri per chi non si chiude in casa”. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Capricorno

La giornata per Paolo Fox è positiva professionalmente parlando: nuovi progetti, idee e un Saturno nel segno conferma grandi programmi. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre: Acquario E’ un giorno complicato, vi stancherete e secondo Fox potreste non ricevere una buona notizia, oggi, come per esempio una “multa non dovuta”.

Oroscopo Paolo Fox 19 novembre: Pesci

Secondo Paolo Fox avete qualche rogna di natura fisica. Ma ci sono dei risvolti crucialli: “le storie d’amore importanti sono in crescita, specialmente dal giorno 26.”

Questo è il focus dell'oroscopo di Paolo Fox di domani.

Aggiornamento ore 9.30