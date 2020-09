Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 settembre 2020: le previsioni del giorno

Una buona notizia ti aspetta sul fronte professionale; può essere un aumento o una promozione. Ridurre le spese ti consentirà di risparmiare denaro per qualcosa di grande. Potresti preoccuparti inutilmente della salute, anche se non c’è niente di sbagliato in te.

Un membro della famiglia errante dovrà essere trattato diplomaticamente. Un viaggio di piacere fuori città è possibile per alcuni e promette molte emozioni. Controllare accuratamente tutti i documenti prima di concludere un accordo immobiliare.

Oroscopo Paolo Fox 19 settembre: Gemelli

È un giorno propizio per acquistare un importante articolo per la casa o un veicolo. L’eccitazione minaccia di uscire dalla tua vita amorosa, se non fai qualcosa di urgente.

Oroscopo Paolo Fox, 19 settembre: Cancro

Puoi risentirti quando ti viene assegnato un compito personale da un superiore al lavoro, ma non mostrare alcuna riserva nello svolgerlo. Stai attento nella tua spesa per non mettere a dura prova il tuo conto in banca sul fronte finanziario.

Aggiornamento ore 6.00