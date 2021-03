Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 marzo 2021: le previsioni del giorno

Alcuni di voi potrebbero prendere una decisione per un cambio di lavoro, ma deliberate ancora un po’, se non altro per verificare se l’erba è effettivamente più verde dall’altra parte del recinto!

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo: Gemelli

Coloro che cercano di fare un nuovo inizio possono affrontare ostacoli imprevisti. L’acquisto o lo sviluppo di proprietà è sulle carte per alcuni. Il networking sarà di immenso aiuto per coloro che desiderano un post di valore. I tuoi sforzi per impressionare la persona che ami potrebbero farti guadagnare una serata fuori.

Oroscopo Paolo Fox, 2 marzo: Cancro

Alcune buone opzioni di salute scelte da te ti manterranno in buone condizioni fisiche. Il denaro prestato a qualcuno in buona fede potrebbe non essere restituito. Dovrai essere al tuo meglio convincente per scambiare un accordo a tuo favore sul fronte professionale.

Aggiornamento ore 6.00