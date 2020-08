Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 agosto 2020: i pronostici del giorno

Una buona notizia diffonderà l’entusiasmo in famiglia. È probabile che si crei una nuova casa. La pianificazione per il futuro assume importanza per gli studenti sul fronte accademico in questo frangente.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto: Gemelli

Irritare qualcuno che non ti piace non è la risposta per vendicarti. I pensieri del partner non ti permetteranno di rimanere in pace finché non chiarirai.

Oroscopo Paolo Fox, 20 agosto: Cancro

È probabile che idee innovative sul lavoro illuminino la giornata per te. Un buon consiglio farà miracoli per un membro della famiglia. La situazione finanziaria migliorerà per alcuni. È probabile che la tua forma fisica venga testata in un evento sportivo.

