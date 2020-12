Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 dicembre 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Pesci

Oggi sta per scoppiare una rissa e sarai abbastanza fortunato da avere un posto in prima fila per tutta l’azione! Le due parti in conflitto, secondo la tua modesta opinione, sono ugualmente in torto, quindi questa dovrebbe essere una battaglia interessante a cui assistere!

