Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 marzo 2021: le previsioni del giorno

Paolo Fox, oroscopo 20 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Ariete

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Ariete

Non scoraggiarti quando un progetto viene posticipato. Semmai aspettare fino a maggio ti mette in una posizione vantaggiosa. Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Toro È ironico che fossi tu a difendere le scelte romantiche di un parente, ma le esperienze recenti ti hanno reso più comprensivo. Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Gemelli Può sembrare che tu sia fuori gioco, ma non lo sei. Ascolta il feedback e ripresenta la domanda tra due settimane. Potresti ottenere un pollice in su il mese prossimo. Oroscopo Paolo Fox, 20 marzo: Cancro I colleghi lasciano cadere di nuovo la palla. Forse il problema è che stai lavorando con una situazione impraticabile e che devi cercare qualcos'altro.

Paolo Fox, oroscopo 20 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Leone



Ti senti male per il tuo tono brusco e vuoi fare ammenda. Fai uno sforzo sincero per riversare il fascino e ammorbidirai i cuori induriti. Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Vergine

Non rimproverarti per aver provato qualcosa di nuovo. È l’unico modo per vivere e imparare. Anche se le cose non andranno come sperato, valeva comunque la pena esplorare l’impresa.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Bilancia La risposta è “no”, ma se leggi tra le righe vedrai che ti viene chiesto di riprovare. Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Scorpione

Senti il caldo, ma non preoccuparti per quest'ultima prova del fuoco. Lo passerai con colori fiammeggianti!

Paolo Fox, oroscopo 20 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Sagittario

Finalmente hai il via libera, ma sei preoccupato di soddisfare le aspettative. Concentrati sul compito da svolgere e le supererai.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Capricorno

Non puoi correggere un supervisore, ma puoi imparare dai suoi errori. Questo ti insegna cosa non fare quando diventi il migliore per un giorno. Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Acquario

Non andartene perché quello con cui hai a che fare è un caso di piedi freddi. Calde parole di incoraggiamento dovrebbero rimettere le cose in carreggiata.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Pesci

Smettila di dare consigli che cadono nel vuoto. Se una persona cara non se ne accorge, ti sei risparmiato la fatica. Se ti chiede cosa succede, allora sai che è pronto ad ascoltare.

Aggiornamento ore 8.00