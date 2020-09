Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 settembre 2020: le previsioni del giorno

Brilli come un faro in un mare per qualcuno che è depresso. Alcuni di voi probabilmente prenderanno possesso di una casa o di un appartamento. La visita a un luogo di importanza religiosa può essere in fase di pianificazione.

Oroscopo Paolo Fox 21 settembre: Gemelli

Quindi, preparati a goderti la compagnia di amici e parenti. La tua relazione sentimentale sembra essere in grave difficoltà, quindi prendi provvedimenti immediati per salvarla.

Oroscopo Paolo Fox, 21 settembre: Cancro

È facile scaricare la colpa su qualcuno, ma mettiti nei loro stivali per rendersi conto delle difficoltà che devono affrontare. Questo è un momento favorevole per una casa o una proprietà.

Aggiornamento ore 6.00