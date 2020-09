Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 settembre 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo Paolo Fox 22 settembre: Acquario

Gli studenti che si presentano per esami o concorsi possono tirare un sospiro di sollievo. È meglio non essere ipersensibili in materia di amore poiché è probabile che ci si faccia male.

Oroscopo Paolo Fox 22 settembre 2020: Pesci

Tutte le preoccupazioni per la salute svaniscono semplicemente quando decidi di rimanere in forma. Viaggiare con i tuoi vicini e cari sarà divertente. Le stelle sono forti sia per l’acquisto di una casa che per la costruzione di una.

Queste erano le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, a disposizione anche le previsioni di Branko e quelle di Italia Sera.