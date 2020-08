Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 agosto 2020: i pronostici di domenica

Andare in ufficio diventa più facile per alcuni. È probabile che la tua chiarezza di visione e fermezza si rivelino grandi risorse in tutti i tuoi sforzi. Coloro che sono in ritardo negli studi rischiano di recuperare il ritardo con il minimo sforzo.

Oroscopo Paolo Fox 23 agosto: Gemelli

Puoi essere invitato come ospite in un seminario o evento. È probabile che il tuo desiderio romantico venga soddisfatto oggi poiché il partner sembra più desideroso dei tuoi suggerimenti.

Oroscopo Paolo Fox, 23 agosto: Cancro

I buoni consigli finanziari di qualcuno possono generare profitti. Puoi trovarti di buon umore mentre le cose si muovono senza intoppi, sia sul fronte personale che su quello professionale.

Aggiornamento ore 6.00