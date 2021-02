Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 febbraio 2021: le previsioni del giorno

Per alcuni è possibile una resa dei conti con i genitori o il coniuge su un problema. Evita le ore dispari per viaggiare su strada, poiché le stelle non sembrano favorevoli. È prevista una buona giornata per gli studenti che si presentano in un concorso.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio: Gemelli

È probabile che un figlio o un fratello raggiunga la distinzione nel campo accademico. Potresti trovare un membro del campo opposto abbastanza attraente da fare il primo passo!

Oroscopo Paolo Fox, 23 febbraio: Cancro

La stabilità finanziaria sarà mantenuta mediante sforzi concertati. La monotonia minaccia di imporsi sul fronte professionale. Riuscirai a mantenere il tuo programma di allenamenti e goderti una buona salute.

