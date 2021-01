Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 gennaio 2020: le previsioni del giorno

Fare una promessa che sai di non poter mantenere non è mai una buona idea. Le persone potrebbero essere deluse in questo momento, ma quel momento passerà.

Non devi essere rinchiuso in qualcosa in cui non vuoi essere rinchiuso. La frustrazione crescente ti dà il coraggio di apportare modifiche.

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio: Gemelli

Accetta i consigli degli amici supponenti con le pinze. Ricorda che sei tu quello che deve convivere con le conseguenze, non loro.

Oroscopo Paolo Fox, 23 gennaio: Cancro

Non aver paura di far oscillare la barca. Hai remato pedissequamente per troppo tempo e hai bisogno di afferrare il timone.

