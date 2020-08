Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 agosto 2020: i pronostici della giornata

Una buona gestione ti aiuterà a completare un progetto o un incarico in tempo. I precedenti investimenti ti aiuteranno a superare la crisi finanziaria. Potresti essere dell’umore giusto per cedere, ma la discrezione è garantita se vuoi conservare i tuoi risparmi.

L’affetto reciproco e la preoccupazione per il partner sono la chiave per far funzionare la vita coniugale, quindi seguilo meticolosamente. Coloro che cercano un congedo per una vacanza troveranno le cose senza intoppi.

Oroscopo Paolo Fox 24 agosto: Gemelli

Adottare una politica di attesa e sorveglianza per quanto riguarda l’acquisto o la vendita di proprietà. Sta succedendo qualcosa di buono sul fronte accademico. Avrai bisogno di riaccendere la tua vita amorosa inviando i segnali giusti!

Oroscopo Paolo Fox, 24 agosto: Cancro

Una nuova qualifica o abilità promette di migliorare la tua occupabilità. Il denaro non rappresenterà molti problemi, anche se oggi spendi troppo. Le risorse finanziarie saranno disponibili per coloro che sperano di iniziare qualcosa di nuovo.

Aggiornamento ore 6.00