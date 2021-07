Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 luglio 2021: le previsioni del giorno

Buon sabato, dopo le ultime previsioni andiamo a fiondarci sui pronostici di Paolo Fox di oggi, 24 luglio 2021.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra analisi libera dall’app Astri. In aggiunta poi i pronostici del mese e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 24 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Ariete

Le cose non sono andate bene l’ultima volta che ti sei trovato a un bivio simile. Ma da allora sei cresciuto e questa volta ci riuscirai. Sii fiducioso. Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Toro Non lasciare che le tue lamentele si uniscano a quelle degli altri. Combatti le tue battaglie. Le coorti possono cavarsela da sole. Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Gemelli Le cose sono controverse sul lavoro, ma potrebbe non essere male. La familiarità genera compiacimento mentre l’imprevedibilità tiene tutti sulle spine. Oroscopo Paolo Fox, 24 luglio: Cancro Non ti piacerà sapere che una questione intima è stata resa pubblica. Ma non lasciarlo andare. La gente è troppo preoccupata per accorgersene. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 24 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Leone

Aumentano i conti, ma anche le prospettive. Tieni gli occhi sul premio e tirerai fuori tutto all’ultimo momento. Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Vergine Ti senti molto ambivalente riguardo a una relazione, ma potrebbe essere questo il punto. Non sarebbe un nuovo territorio emotivo se conoscessi già la strada.

Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Bilancia Prestate molta attenzione a un’ipotesi oggi. Non è così teorico come sembra. In realtà è molto vicino a diventare realtà. Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Scorpione Le informazioni dietro le quinte vengono alla luce inaspettatamente. Sebbene questo risponda a molte domande, ti mette anche in una situazione imbarazzante. Procedi con cautela.

Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 24 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Sagittario

Il cielo fa emergere il tuo lato melodrammatico. La posta in gioco è molto alta, ma neanche tu sei esattamente legato ai binari del treno. Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Capricorno

C’è uno scontro tra i tuoi valori estetici e quelli monetari. È angosciante perché vuoi davvero la migliore qualità. Non è facile avere buon gusto. Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Acquario Le cose vanno e vengono all’inizio della giornata, ma fai un passo indietro e ritroverai il tuo equilibrio entro il tramonto.

Oroscopo Paolo Fox 24 luglio: Pesci

Non è divertente restare appesi. Ma questo è un ritorno karmico per tutte le volte che hai lasciato gli altri nei guai? Questo potrebbe essere l’impulso per voltare pagina.

Aggiornamento ore 8.00