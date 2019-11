Oroscopo Paolo Fox oggi 25 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per oggi, 25 novembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere, accanto a quello di altri astrologi noti come Branko, un oroscopo positivo per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 23 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 25 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Ariete

In base alle previsioni astrali, secondo Paolo Fox, non siete ancora al clou, oggi, perchè il megio della vostra settimana arriva tra mercoledi e giovedi. Non è tempo di demordere quanto a progettualità pianificate e molto care al vostro cuore. Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox dovete fare attenzione. Siete tesi, quasi come una corda di violino e questo potrebbe durare anche fino a tutto domani. Inoltre, è normale sentirsi stanchi se non mollate mai l’osso: ma non vi spaventate, non è un cielo negativo e, anzi, il vostro 2020 sarà sensazionale, anche se nell’amore continuerete per un pò a vivere di altalene emozionali. Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox’ le congiunzioni astrali sono favorevoli e da oggi si lavora per vivere un Dicembre spettacolare, dal momento che non avrete più contro Giove. Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Cancro

Per Paolo Fox con la Luna in favore si sta pianificando una fase ottimistica, ed è per questo che non bisogna mollare se alcune cose non girano proprio a dovere. Nelle prossime due giornate c’è il rischio di qualche rabbia e malumore che però non vale la pena cavalcare. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 25 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Leone

Secondo Paolo Fox siete prossimi a due exploit, uno ormai imminente a Dicembre e l’altro molto certo a Gennaio. Una svolta o un miglioramento professionale, nuovi incontri e fiches da mettere sul tavolo per incassare quanto meritate da tempo. Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox a piccoli passi state entrando in quadro celeste che vi incoraggia, dal momento che Giove è in buon cammino per tutto Dicembre. I prossimi due primi giorni della settimana vi illuminano verso progetti importanti nel lavoro. Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox parte forse con qualche tensione di troppo. Le stelle non illuminano un granché. E forse l’umore ne risente, tanto da indurvi a infuriarvi o a chiedere chiarimenti magari fuorvianti. Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Scorpione

Per voi Fox sottolinea come ci sia Luna nel segno. Vi preoccupano, al contempo, le problematiche legate alle finanze, alla quadratura del cerchio economico. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 25 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Sagittario

Per il vostro segno Paolo Fox indica come stia iniziando a operare la Luna e a metà settimana, tra mercoledi e giovedi, ci saranno exploit sul fronte dei sentimenti. Siete, comunque, in un buon periodo. Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Capricorno

La giornata per Paolo Fox vi induce alla pazienza perchè potrebbero essere dei giorni in cui patire l’ansia. Ma da Dicembre con “Giove, Saturno e Venere nel segno”, inizieranno poi le vere e proprie svolte tanto attese. Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox ritiene che possa iniziare una settimana in cui il rischio è esser troppo agitati. Nei primi due giorni di questa settimana il nervoso dipende dalla Luna, ma anche dal fatto di essere pronti e prossimi a una grossa spesa, magari per la casa.

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre: Pesci

Secondo Fox siete in una settimana in cui la faccenda gira bene con la Luna iin favore. Sebbene possano esserci dei problemi di confusione emotiva, è però una settimana molto buona per chi sogna o spera di amare.

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oltre a quello di domani, sempre del noto astrologo, potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

