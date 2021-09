Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 settembre 2021: le previsioni del giorno

L’apprezzamento è in serbo per coloro che lavorano nel settore artigianale. Superare un esame competitivo sarà un fiore all’occhiello, quindi dai il massimo. Richiedi una consulenza professionale su una questione legale per rimanere sulla strada giusta.

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre: Acquario

Non prendere in prestito denaro per comprare cose che non sono essenziali. Ottenere un mutuo per la casa sanzionato può porre problemi.