Oroscopo Paolo Fox oggi 26 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Paolo Fox, oroscopo 26 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Ariete

Per Paolo Fox, rotta di cammino ottimale fino al giorno 30. Ma sguardo ben fermo alle trappole e alle contraddizioni, come le definisce l’astrologo. Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox a causa della Luna contro al mattino avrete noie mattutine, e le polemiche che potrebbero continuare rendendovi suscettibile. Cautela nei rapporti familiari. Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox è una giornata urge quasi la ricerca di un chiarimento, ed è bene farlo oggi perchè “mercoledi e giovedi non saranno poi così favorevoli”. Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Cancro

Per Fox siete oggi in uno stato di ansia e confusione, e indubbiamente ci sono giornate migliori per voi. Anche dal punto di vista lavorativo qualche ombra di troppo. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 26 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Leone

Per Paolo Fox ’ oggi è necessario prendere qualche decisione con risolutezza tenendo a debita distanza il nervosismo. Davvero: non siate troppo aggressivi. Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox è una fase ottimale, con alcuni nodi e dubbi che si stanno sciogliendo. In amore, in particolare, vele spiegate almeno fino a giovedì. Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox è piuttosto in salita: fino a domani, almeno, ci potrebbero essere delle sfide per voi, e vi troverete a dover superare delle “prove significative”. Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Scorpione

Per voi Fox gli influssi della Luna favoriscono l’amore. Una fase che vi incoraggia a ricercare nuovi partner almeno fino a “sabato e domenica”. Ma c’è buona aria almeno fino a Dicembre. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 26 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox oggi seminate per ottenere ottimi frutti per mercoledi e giovedi sia nei sentimenti che in campo professionale. Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox è un giorno in cui in troppi vi chiedono consigli o support. Anche le vostre grane economiche, legali e familiari producono un aumento della stanchezza. Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox non è il momento di parlare chiaro alla persona amata, oggi non è proprio aria.

Oroscopo Paolo Fox 26 novembre: Pesci

Per Paolo Fox la vostra vena altruista verrà chiamata in causa, nel pomeriggio, da qualcuno a voi prossimo.

Aggiornamento ore 10.31