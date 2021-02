Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 febbraio 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata, cari amici, dopo le ultime previsioni studieremo i pronostici di Paolo Fox di oggi, 27 febbraio 2021.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra analisi libera dall’app Astri. Uno sguardo poi ai pronostici del mese e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 27 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Ariete

Invece di litigare, ricevi delle scuse. Entra nello spirito di riconciliazione e offriti di aggiustare una tua debolezza. Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Toro Hai un disperato bisogno di stare insieme a qualcuno perché hai paura che i sentimenti cambino se passerà troppo tempo. Ma questo riflette le tue paure, non le tue prospettive. Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Gemelli Che tu ci creda o no stai facendo progressi. C’è davvero un design intelligente al lavoro (anche se ora sembra incomprensibile). Oroscopo Paolo Fox, 27 febbraio: Cancro Sei stato portato a credere che una vacca da reddito fosse più grande di quello che è. Potrebbe non essere il primo manzo, ma è comunque un buono pasto. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 27 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Leone



L’equilibrio del potere in una relazione cambia in modo che tu non sia più sotto il controllo di questa persona. Ma sii delicato nel dirlo. Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Vergine

Dovresti seguire un’altra strada? Ne hai abbastanza di vicoli ciechi. Tieni duro, potresti girare la curva.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Bilancia Incontra l’altra parte uno contro uno. Scoprirai che sei più vicino a concludere l’affare di quanto si pensasse in precedenza. Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Scorpione

La reputazione di un certo qualcuno non è così brillante. È meglio porre le domande difficili ora che essere servito con il controllo della realtà in seguito. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 27 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Sagittario

Hai ragione a essere scettico riguardo all’undicesima ora di conversione di qualcuno. Ma sii incoraggiante. Questa persona è sincera nel voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Capricorno

Dici di volere una guida, ma discuti con chi cerca di fornirla. Segui il loro esempio. Sarai felice di averlo fatto. Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Acquario

Non volevi che arrivasse a questo, ma la resa dei conti sembra inevitabile. Sii assertivo ma non aggressivo. Non vuoi che la tua vittoria semini i semi per una rivincita.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Pesci

Sai che una persona cara non è stata del tutto onesta. Sospetti anche che ci sia una buona ragione per questo. Abbi fiducia nel tuo cuore e la verità lo confermerà.

Aggiornamento ore 8.00