Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 luglio 2021: le previsioni del giorno  

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio 2021

Ecco le previsioni di Paolo Fox con la nostra sintesi libera dall’app Astri. Passate poi ai pronostici del mese e della settimana.

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio: Ariete

Buone prestazioni sono assicurate per coloro che perseguono studi superiori. La salute non pone problemi. La domanda se spendere per un particolare articolo costoso o meno può metterti in un dilemma. Oroscopo Paolo Fox 28 luglio: Toro

Gli imprenditori saranno in grado di far risorgere il business mostrando una tendenza al ribasso. Un evento in arrivo sul fronte interno ti terrà felicemente impegnato. Una gita con gli amici promette di essere divertente.

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio: Gemelli

Vendere un immobile o affittarlo è indicato e porterà un sacco di soldi. Potrebbe essere necessario lasciare allusioni alle promesse fatte dall’amante, per evitare che vengano nascoste sotto il tappeto!

Oroscopo Paolo Fox, 28 luglio: Cancro

Aiutare un giovane sul fronte accademico potrebbe trovarti a svolgere i suoi compiti! La salute rimarrà soddisfacente, ma solo esercitando un rigoroso autocontrollo. È probabile che tu riesca in qualcosa che speravi di realizzare oggi.

