Oroscopo Paolo Fox oggi 28 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per oggi, 28 novembre 2019? Paolo Fox ne offre un quadro completo attraverso il suo oroscopo.

Paolo Fox è considerato come uno dei principali esperti della astrologia, apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele.

Cosa prevede quest'oggi l'oroscopo di Paolo Fox?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 27 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 28 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Ariete

Oggi, secondo Paolo Fox, siete nel bel mezzo di una ‘tre giorni’ piuttosto complicata. Cosa succede? Antichi dissapori, vecchie ruggini, e grattacapi nella professione torneranno a galla. Siate pazienti Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox sempre più pressante oggi è la volontà di dare una sterzata alle cose che non vanno per godervi un nuovo anno roseo. L’ultimo non è stato proprio eccezionale. Nei prossimi giorni però, in particolare tra venerdi e sabato, ci sarà un momento di relax che anticipa giorni migliori. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox una Luna in contrasto vi innervosisce e in effetti per tutto il giorno sarete sotto la lente deformante di una ansia in crescita. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Cancro

Per Fox per voi si prospetta una fase clou in amore e laddove ci sono noie è perchè vi “sentite poco compresi” ma non ne fate un dramma. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 28 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Leone

Per Paolo Fox è ancora un periodo in cui siete alla ricerca di conferme: siate sereni, ci sono alle porte grandi cose e all’orizzonte c’è un cielo astrale favorevole. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox c’è qualche cosa in voi non diga a dovere tra ansie e preoccupazioni di troppo e in particolare nelle questioni emotive. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox lo vede come l’humus per preziose news in arrivo. Sul fronte professionale o scolastico in particolar: nei sentimenti c’è l’ipotesi di una vera sterzata. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Scorpione

Per voi Fox, siete soddisfatti ma tesi sul fronte dei soldi perchè sta partendo un progetto e anche se il vostro impegno è importante, il problema di fondo resta. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 28 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox sostiene che questo finale di mese indica la necessità di prendersi pause dalla routine e girare, viaggiare, fare esperienze. E per quanto riguarda l’amore, sono giorni in cui raccogliere i frutti seminati. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox è speculare ai giorni scorsi: ansia da prestazione ma anche frenesia per un progetto che state aspettando da un bel pò. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox la Luna e un buon inizio, e poi gli incroci dei pianeti favoriscono “investimenti, i contratti e nuovi accordi”.

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre: Pesci

Per Fox sarete molto tesi oggi, magari un tantino troppo nervosi, ma anche impegnati a tutto tondo su questioni extra lavoro. Ma non demordete, ci sarà spazio ad un weekend davvero elettrizzante.

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

