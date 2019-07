Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio: la giornata secondo le stelle

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, martedì 29 luglio 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata di sabato 27 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo 29 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Ariete

Pesanti i primi giorni della settimana, poi arriva un agosto importante. Si hanno grandi sfide da vincere, in qualche modo sono da superare. La settimana inizia in modo un po’ faticoso, però le buone tendenze di agosto spingono ad essere ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Toro

Stanchezza, malcontento e indecisione e si è proprio in una situazione in cui si deve fare fronte a vari problemi economici. L’importante è che ci sia una famiglia di riferimento e persone che vogliono molto bene perché si è persone che ci tengono alle radici. La prima parte del mese di agosto però invita ad evitare le polemiche. Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Gemelli

Occorre limitare qualche spesa, in questi giorni c’è anche chi minaccia di aprire una vertenza o di fare una causa oppure se si è giovani interessa poco questo tipo di rivalsa però si è contro l’autorità. Sia che abbia come riferimento un genitore, sia che abbia come riferimento professori, capi ovvero qualcuno che si sta cercando di contrastare. Nelle amicizie c’è stato un piccolo danno e un riferimento è diventato inutile. Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Cancro

Momenti importanti con la Luna nel segno. Si è molto sensibili e un pochino permalosi, facile che un po’ il segno se la prenda un po’ troppo per quello che capita intorno. Chiaro che si è giustificati perché le persone intorno non fanno il loro dovere. Ma non si passa dalla parte del torto diventando i grilli parlanti. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 29 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Leone

Potete vincere una sfida o l’avete già vinta. L’unico problema è quello di essere troppo presuntuosi. In certi casi ci sono dei Leone che sono molto autoironici ma chi crede un po’ troppo in se stesso rischi molto di sbagliare e vendere certezze prima ancora di averle acquisite.

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Vergine

Serve gente costruttiva come voi. Se si vive un progetto in mente e se poi in questi giorni c’è la fortuna di poter discutere di contratti e accordi ovvero se siete giovani e ora si deve decidere un nuovo percorso di studi, veramente si hanno stelle costruttive e protette anche per i sentimenti. Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Bilancia

Agosto sereno; è vero che si è i tipi che tendono ad arrestarsi e fermarsi quando c’è un pensiero di troppo. Però adesso delegare e togliersi un peso dallo stomaco può essere la mossa giusta da fare. Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Scorpione

Fase di revisione e contrasti. Si vorrebbe cambiare vita ma non si può e ora ci sono periodi della nostra esistenza in cui vogliamo agitare le acque attorno ma più lo facciamo e peggio è. Si deve avere più pazienza.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 29 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Sagittario

Si apre una fase di risveglio, potrebbero affidarvi progetti, ma non è detto che accada a voi qualcosa di incredibile. Basta essere pagati ed anche sentirsi appagati. In amore agosto è molto intenso, lo sarà soprattutto se si è soli.

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Capricorno

A breve avete deciso di far partire un nuovo progetto a cui tenete. In amore siete intransigenti. Ma non solo con gli altri anche con voi stessi. Se avete stipulato un patto d’amore pensate che voi dovete essere il più fedeli possibili. Il mese di luglio è stato agitato anche per delle tensioni che vi trovate ad avere vissuto. Questo è un bel cielo per raddoppiare progetti anche in vista dell’autunno. Chi ha lavorato bene negli ultimi tre mesi conferma quello che voi volete.

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Acquario

Forse si è sotto pressione da qualche tempo, dipende dall’età, però a 20 anni si è liberi, a 30 si vede la vita come un terreno di sperimentazione, ma chi ha 40 o 50 anni forse pensa di avere perso tanto tempo accanto a persone e condizioni che non sono più quelle ideali. Voi pensate che la vostra vita non sia serena perché c’è qualcuno che vi impone le cose, ma è così? A volte voi vi inventate un nemico immaginario.

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: Pesci

Le stelle sono molto attive e costruttive, attenti a non essere in conflitto con il passato i nati sotto il segno dei Pesci tendono poi a vivere nel presente ma a vivere anche nei ricordi soprattutto quando una storia non è più come prima. Questo è il momento buono per risvegliare dei progetti futuri.

Aggiornamento ore 12.00