Oroscopo Paolo Fox oggi 29 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per oggi, 29 novembre 2019?

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere, accanto a quello di altri astrologi noti come Branko, un oroscopo positivo per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 29 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Ariete

Oggi, secondo Paolo Fox, si subisce un abbassamento di tensione dal punto di vista emotivo e della calma, in un trittico di giorni di tensioni. La stanchezza è tanta, e il vostro è un oroscopo complicato almeno fino al weekend. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox siete alle porte di un oroscopo favorevole rispetto ai giorni passati. E’ ancora probabile un rallentamento circa obiettivi da centrale, ma la svolta è imminente. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox rispetto a ieri la Luna “non e’ piu’ opposta”e ci sono anche buone nuove sul fronte amministrativo. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Cancro

Per Fox vede due giorni di chiare nuove energie planetarie. Che però potrebbero portare allo sviluppo di liti e contrapposizioni: non abbassate la testa se c’è qualcosa che non vi torna. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 29 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Leone

Per Paolo Fox la giornata di oggi è all’insegna della piena sincerità. Chi ha bisogno come voi di di schiettezza non tollera le bugie. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox siete in un momento cruciale e molto ispirato e sul fronte emotivo siete prossimi a vivere momenti molto intensi. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox è al bilico tra la necessità di trovare spazio per il relax e la urgenza di prove imminenti da superare. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Scorpione

Per voi Fox, in queste ore sarete nel bel mezzo di diversi stati d’animo su cui provare a mediare. Siete anche nel mezzo di pianificazioni importanti col partner, e si aprono le porte a svolte di cui godere entro capodanno. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 29 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox il fine settimana che vi aspetta potrebbe mettere in chiaro alcuni aspetti su cui contate: e arriva tra fine del mese e inizio del prossimo una fase rosea. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox è confusionaria e tesa. Ma è anche un momento decisivo per Paolo Fox, “in vista del 2020” positivo che pare attendervi. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox è un fine settimana in cui fare attenzione agli angoli bui sul fronte “emotivo e sentimentale”.

Oroscopo Paolo Fox 29 novembre: Pesci

Per Fox siete pronti a lanciarvi in un finale di settimana pieno di amore. infatti si prevede per “venerdi un grande cielo”, specie per le coppie

