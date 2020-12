Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 dicembre 2020: le previsioni del giorno

Tieni le carte vicino al petto, per evitare che qualcuno tragga indebito vantaggio sul fronte professionale. Riesci a scongiurare una crisi finanziaria pensando al futuro.

È probabile che i tuoi sostenitori facciano di tutto per aumentare la tua immagine sul fronte sociale. Una vacanza in famiglia è in programma e si rivelerà un gradito cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox 3 dicembre: Gemelli

È probabile che coloro che studiano entrino nei buoni libri dei loro insegnanti. Le tue stelle sembrano forti e potrebbero portarti fuori città in vacanza.

Oroscopo Paolo Fox, 3 dicembre: Cancro

La giornata sembra redditizia poiché guadagni da un investimento precedente. Per alcuni è indicato portare un cambiamento nello stile di vita solo per rimettersi in forma.

Aggiornamento ore 6.00