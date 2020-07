Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 luglio 2020: i pronostici del giorno

Questo non è il momento di sostenere spese pesanti in quanto potrebbe risultare difficile coprire tale importo. Le cose sembrano migliorare sia sul fronte personale che su quello professionale. Dovrai rallentare il ritmo della vita per mantenere una buona salute.

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio: Acquario

Fai qualcosa in più per coloro che si prendono cura di te invece di essere giusti ed eguali. Troverai il tempo per rafforzare i legami amorevoli condividendo teneri sentimenti con il coniuge.

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2020: Pesci