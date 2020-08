Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 agosto 2020: i pronostici del giorno

Ci vorrà del tempo per vedere un progetto ambizioso decollare e portarlo a termine con successo. Potresti ricevere i complimenti per la tua creatività sul fronte interno. Per alcuni è arrivato il momento di raccogliere i frutti dei precedenti investimenti.

Qualcosa che ti ha turbato mentalmente è probabile che scompaia, man mano che fai lunghi passi per raggiungere un corpo e una mente sani. Evita le strade trafficate e non guidare un veicolo di cui non sei sicuro. Questo è un buon giorno per occuparsi di questioni in sospeso relative alla proprietà.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto: Gemelli

È probabile che tu riceva un trattamento favorevole sul fronte accademico. Incontrare una persona che la pensa allo stesso modo del campo opposto può inaugurare una storia d’amore in erba.

Oroscopo Paolo Fox, 31 agosto: Cancro

Sembra che tu abbia morso più di quanto puoi masticare sul fronte del lavoro. Il sostegno della famiglia assumerà importanza per coloro che intendono stabilirsi altrove.

