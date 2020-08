Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 agosto 2020: i pronostici del giorno

Le possibilità di fare bene sul fronte accademico sembrano alte. Sul fronte sociale, sarà nel tuo interesse porre fine a una discussione prima che sconvolga il partner. Scendere nella memoria con una vecchia relazione darà immensa soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox 4 agosto: Gemelli

Probabilmente sarai lodato per la tua buona natura da parenti anziani. Guidare per godersi il tempo è molto importante per alcuni giovani. C’è una probabilità di trasferirsi in una nuova casa o in una nuova città per alcuni.

Oroscopo Paolo Fox, 4 agosto: Cancro

Sprecare sui lussi della vita sembra una possibilità. La promozione o l’aumento è sull’incudine per coloro che prestano servizio con il governo o con le principali multinazionali. Un rimedio casalingo può venire in soccorso di coloro che hanno paura degli effetti collaterali dei farmaci.

Aggiornamento ore 6.00