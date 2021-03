Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 marzo 2021: le previsioni del giorno

Un tour di lavoro si rivelerà estremamente fruttuoso e ti offrirà interessanti opportunità di business. Le campane nuziali suonano per qualcuno idoneo in famiglia. Godersi un viaggio fuori città è sulle carte per alcuni.

È probabile che investire in una proprietà dia buoni rendimenti, soprattutto se la vendi ora. È probabile che coloro che sono inclini alla spiritualità sperimentino un’intensa tranquillità e pace mentale.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo: Gemelli

Qualcuno si preoccuperà per il tuo benessere. Sarai in grado di far fronte a un imprevisto fabbisogno di denaro sul fronte finanziario. Saranno necessari sforzi da entrambe le parti per rendere la serata un successo romantico.

Oroscopo Paolo Fox, 4 marzo: Cancro

Un vecchio disturbo può essere curato con un rimedio casalingo. Avrai abbastanza per un acquisto costoso. La tua prestazione sarà messa alla prova da un senior, ma ne esci a pieni voti sul fronte professionale.

Aggiornamento ore 6.00