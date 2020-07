Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 luglio 2020: la giornata secondo le stelle

Non saltare alle conclusioni. Dopo aver tenuto conto di tutto, scoprirai che c’è un po ‘di verità in ciò che tutti hanno da dire.

Oroscopo Paolo Fox 6 luglio: Toro

Continua a giocare con i desideri più cari di un cliente. Ora possono sembrare inverosimili, ma rimarrai sorpreso da quanto ti avvicinerai a realizzarli.

Oroscopo Paolo Fox 6 luglio: Gemelli

Un amico vuole ristabilire il contatto. Sei davvero così prenotato da non poter fare spazio nella tua giornata? Ciò che inizia come una visita obbligatoria rinfresca i sentimenti che giacciono dormienti.

Oroscopo Paolo Fox, 6 luglio: Cancro

Non c’è piacere in qualcuno che non vuole essere in giro. Lascia che questa persona scopra com’è la vita senza di te. Tornerà.

