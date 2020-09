Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 settembre 2020: i pronostici della domenica

Domenica, un giorno di riposo e di festeggiamenti: chissà che cosa ne pensano le stelle! E noi, dopo le ultime previsioni ci interessiamo dei pronostici di Paolo Fox di oggi, 6 settembre 2020.

Come di consueto le previsioni di Paolo Fox sono in interpretazione libera dall’app Astri. Non mancate di leggere poi i pronostici del mese e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 6 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Ariete

Quell'offerta di pace sembra debole (specialmente dopo tutto quello che hai passato) ma è comunque un'offerta di pace. Sii gentile e accetta. Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Toro Il cielo ti rende positivamente allettante. È il momento perfetto per fare una presentazione, chiedere un favore o mostrare lo sguardo accattivante. Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Gemelli Dì sì a riunirsi con i colleghi dopo il lavoro. Devi commiserarti per gli avvenimenti recenti, inoltre ci sono un sacco di pettegolezzi succosi da recuperare! Oroscopo Paolo Fox, 6 settembre: Cancro La lealtà a un amico sta mettendo a rischio la lealtà verso la tua famiglia. Parte con la famiglia. Hanno ragione su questo.

Paolo Fox, oroscopo 6 settembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Leone



Smettila di provare a metterti alla prova con le persone che ti accettano per quello che sei. Adesso puoi rilassarti. Hai fatto bene. Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Vergine

Legare le questioni in sospeso ti fa preoccupare per ciò che potrebbe essere stato lasciato fuori, ma continua a fare quello che stai facendo perché sei in ottima forma. Sei pronto per il passaggio successivo. Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Bilancia

Pensi di aver perso, ma in realtà hai vinto. Ascolta il punto di vista di un amico. Ha una prospettiva più chiara sulle cose rispetto a te ora e non ti guiderà nel modo sbagliato. Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Scorpione

Dimentica i ripensamenti e tieni gli occhi sul premio. Fidati del tuo istinto perché le scommesse sicure non pagano grandi dividendi.

Paolo Fox, oroscopo 6 settembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Sagittario

È il turno di un rivale di brillare, quindi sii un buon sportivo. I riflettori torneranno su di te abbastanza presto.

Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Capricorno



Vai avanti e affronta questo argomento tabù. Non preoccuparti. Non verrai votato fuori dall'isola. Inoltre la gente sarà contenta che tu ne abbia parlato. Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Acquario La notizia che fai la differenza arriva al momento perfetto. È anche una buona cosa. Cominciavi a sentirti con il fegato a pezzi. Oroscopo Paolo Fox 6 settembre 2020: Pesci Il cielo fa emergere il tuo lato scandaloso, quindi evita di essere lasciato solo con nuovi vicini, coniugi di amici e / o ex risposati. Potresti flirtare con il disastro. Viste le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, a disposizione anche le previsioni di Branko e quelle di Italia Sera.

Aggiornamento ore 8.00