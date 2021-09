Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 settembre 2021: le previsioni del giorno

Buon lunedì, dopo le ultime previsioni ci focalizziamo sui pronostici di Paolo Fox di oggi, 6 settembre 2021.

le previsioni di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Ariete

I tuoi migliori sforzi non impediranno a una situazione di crollare sul suo volto, ma pensa in fretta e puoi aiutarla a rimettersi in piedi di nuovo. Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Toro

Affermare di essere un partito disinteressato non convince nessuno. Ti devo la tua versione della questione e gli altri lo devono alla loro.

Oroscopo Paolo Fox 6 settembre: Gemelli

Abituati a doversi arrangiare, non ci crederai quando un capo ti chiederà il tuo contributo. Ti sta consegnando un assegno in bianco per avere un’opportunità.

Oroscopo Paolo Fox, 6 settembre: Cancro

I prossimi cinque giorni ti sembrerà di salire sulle montagne russe emotive. Prendi ogni svolta mentre gira e mangia leggero.

Aggiornamento ore 6.00